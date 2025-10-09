El exministro del Interior, Remigio Hernani, donde criticó la actual estructura policial que asigna múltiples funciones a un mismo agente sin lograr especialización. El general utilizó el refrán “quien mucho abarca poco aprieta” para graficar el problema, señalando que un oficial puede dirigir tránsito, custodiar penales e investigar delitos simultáneamente, lo que genera nulos resultados en la lucha contra la criminalidad que afecta al país.

El experimentado uniformado identificó otro problema crucial en la distribución geográfica de los investigadores, revelando que la mayoría de detectives se concentra en Lima mientras las provincias sufren una grave carencia. Hernani, sin menospreciar la labor preventiva que considera esencial en las comisarías, enfatizó que la unificación de las tres policías no profundizó las especialidades, creando un déficit de personal capacitado que explica por qué muchas pesquisas no progresan fuera de la capital.

