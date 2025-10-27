Renato Tapia sorprendió a sus seguidores al anunciar que volverá a convertirse en padre. El futbolista de la selección peruana compartió en redes sociales una fotografía con su actual pareja, la hondureña Lesly Winkels, mostrando una ecografía y el vientre de ella, en un avanzado estado de gestación.

La noticia llega poco más de un año después de que el deportista confirmara su separación de Andrea Cordero, madre de su primera hija. En la publicación difundida en su cuenta de Instagram, se observan unos pequeños zapatos blancos y una hebilla en forma de corazón, , lo que ha generado especulaciones sobre el posible sexo del bebé.

Este será el tercer hijo del mediocampista nacional, quien también es padre de una niña con Andrea Cordero y de un niño con Daniela Castro, la mujer que hace algunos meses lo denunció públicamente por no haber reconocido legalmente al menor. Tras aquel episodio, el futbolista pidió disculpas y formalizó su reconocimiento de paternidad.

La historia de amor entre Renato Tapia y Lesly Winkels

Lesly Winkels es una joven hondureña amante de la música y los tatuajes, que conquistó al futbolista mientras este atravesaba su proceso de separación. Su relación comenzó poco después de que Tapia anunciara públicamente el fin de su matrimonio con Andrea Cordero, en junio de 2024.

La pareja vive en los Emiratos Árabes Unidos y, según fuentes cercanas, espera con ilusión la llegada del bebé. Este nuevo capítulo llega después de un año marcado por la polémica, en el que Tapia enfrentó críticas mediáticas por su vida privada.

