Hoy la bicolor entrenó en el Estadio Nacional con miras al duelo ante Bolivia este jueves 20 de marzo, encuentro que vivirás GRATIS y EN VIVO por las pantallas de ATV y ATV.pe. Los dirigidos por Óscar Ibáñez, como es costumbre, entrenan por la mañana y hoy tomó la palabra Renato Tapia.

El jugador del Leganés vuelve a la ‘bicolor’ tras 6 meses de ausencia. Es por ello que decidió hablar de su relación con el equipo de todos y como se siente con el nuevo DT de la Selección Peruana de Fútbol.

“He tenido la oportunidad de hablar en varias ocasiones con Óscar (Ibáñez), no solo por teléfono sino también aquí cara a cara. Como siempre lo vengo diciendo, donde me utilicen, donde quieran que esté, yo siempre voy a apoyar y dar lo mejor de mí. Se van a cumplir casi 12 años de estar en la selección y siento que he dado todo, he perdido otras cosas por la selección y me siento tranquilo. Sé lo que doy para el grupo y la selección, estoy tranquilo”, expresó el volante del Leganés.

