René Gastelumendi cuestiona el aforo en el atentado de Agua Marina al revelar que “se vendieron más de 500 entradas“, un número que supera el límite legal para eventos privados y que evidencia posibles fallas en la fiscalización municipal. Esta revelación abre un nuevo flanco de investigación sobre las responsabilidades de los organizadores, quienes habrían operado en un vacío legal que puso en riesgo a artistas y asistentes por igual.

Vea también: Desalmado envenena perritos y provoca la indignación de todos los vecinos

El reconocido periodista precisa que el concierto congregó a aproximadamente dos mil personas, una magnitud que requiere protocolos de seguridad más estrictos, los cuales brillaron por su ausencia durante el ataque con más de 25 casquillos de bala. Mientras los hermanos Quiroga se recuperan en una clínica privada con fuerte despliegue de seguridad, y el animador y tecladista evolucionan favorablemente en el Hospital Almenara, las imágenes del escenario con múltiples agujeros de bala y manchas de sangre confirman la violencia del ataque.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO