René Gastelumendi cuestionó las disculpas de la influencer racista del Metropolitano, afirmando que “pareciera que es por obligación”. El analista consideró que estas disculpas públicas “no la ayudan” a reparar el daño causado, especialmente después de un incidente que indignó al país por el uso de epítetos raciales. Gastelumendi conectó este caso con otro similar ocurrido al inicio de la semana, señalando que ambos reflejan complejos profundos y un desahogo inaceptable.

El conductor criticó que Alejandra Argumedo leyera su mensaje de perdón desde su celular, un acto que, en su opinión, demuestra que la convicción no nace de su interior. Gastelumendi destacó que la youtuber mencionara que dará “su versión” después, lo cual interpreta como una señal de que no asume plena responsabilidad. Además, el conductor expresó su esperanza de que la experiencia sirva como lección, aunque duda de la sinceridad del gesto de la joven.

