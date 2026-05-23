Para garantizar que nadie se quede sin votar este domingo 7 de junio de 2026, el Reniec ha lanzado un salvavidas definitivo. Si tu documento está vencido o tienes el de menor de edad pero ya eres adulto, podrás sufragar sin problemas en este balotaje.

La medida quedó oficializada mediante la Resolución Jefatural N.º 000057-2026/JNAC/RENIEC, amparada en que los formalismos no pueden frenar tu derecho constitucional al voto.

Dos grandes excepciones

Las personas que tengan el DNI vencido o esté a punto de estarlo, su vigencia se extiende automáticamente hasta el día de la elección. Mientras que los jóvenes con DNI amarillo, que ya tienen 18 años y están en el padrón electoral, pero no pudieron tramitar el DNI azul o electrónico, pueden votar con dicho documento. El Reniec aclaró que no actualizar el formato físico no te quita la ciudadanía.

Restricciones de la prórroga

El Reniec ha sido sumamente explícito con las letras chiquitas de esta normativa para evitar confusiones o abusos en establecimientos públicos y privados. Debes tener en cuenta las siguientes consideraciones:

Exclusividad electoral: Tanto el uso del DNI amarillo para mayores de edad como la validez de los documentos vencidos se aplicarán única y exclusivamente para el acto del sufragio el domingo 7 de junio.

Trámites civiles bloqueados: La norma no tiene validez para realizar gestiones notariales, contratos comerciales, firmas de minutas, trámites bancarios, cobro de cheques o solicitudes ante otras entidades del Estado. Para estas actividades, el documento sigue considerándose caduco.

Coordinación general: La jefatura nacional del Reniec informó que la norma ya fue notificada formalmente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para que se capacite a los coordinadores de local y miembros de mesa, evitando inconvenientes al momento de la instalación de las mesas de votación.