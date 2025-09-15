La bancada de Renovación Popular ha presentado una moción de interpelación contra el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, cuestionando abiertamente su idoneidad profesional y capacidad técnica para dirigir el sector. Los congresistas exigen que el titular del MTC rinda cuentas ante el Pleno del Congreso sobre su gestión en la provisión de servicios públicos vinculados a infraestructura de transporte, especialmente en puertos, aeropuertos, carreteras y ferrocarriles, luego de detectar presuntas deficiencias en el cumplimiento de sus funciones.

El documento de interpelación contiene 26 preguntas específicas que deberán reunir las firmas necesarias para su admisión, las cuales se centran en supuestas fallas de Sandoval en sus deberes de cooperación interinstitucional con la Municipalidad Metropolitana de Lima. Particularmente, se le cuestiona su gestión en el proyecto del tren Lima-Chosica, específicamente en lo relacionado con las locomotoras y vagones donados.

