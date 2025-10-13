Renzo Reggiardo asumió como nuevo alcalde de Lima comprometiéndose a continuar la obra de su predecesor Rafael López Aliaga, a quien calificó como un “líder visionario” durante la ceremonia de traspaso donde recibió el cargo. El nuevo burgomaestre, quien agradeció el honor de dirigir los destinos de la ciudad, enfatizó que trabajará denodadamente en la lucha contra la criminalidad mientras consolida los avances logrados en la gestión anterior que transformaron sectores populares.

Vea también: Fiscalía investigará al presidente Jerí por presunta corrupción

La nueva administración mantendrá programas como Hambre Cero y los Hospitales de la Solidaridad, además del mecanismo GEÍN que ha permitido capturar bandas criminales mediante denuncias ciudadanas. Reggiardo anunció que en pocos meses se entregará el centro de comando C5 en Las Malvinas, el cual congregará más de 4000 cámaras de vigilancia y funcionará en coordinación con la Policía Nacional para reforzar la seguridad en la capital.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO