Renzo Reggiardo instó al Gobierno a evaluar el estado de emergencia como medida efectiva contra la inseguridad ciudadana, destacando el liderazgo político como elemento fundamental para su éxito cuando periodistas cuestionaron la utilidad de esta figura por experiencias anteriores. El vocero edil sostuvo que la municipalización de funciones policiales representa otra propuesta consensuada entre los alcaldes distritales, permitiendo que los serenos asuman labores de patrullaje que complementen el trabajo de la PNP.

Estas declaraciones surgieron durante el seguimiento a las reuniones sostenidas con el presidente José Jerí, donde los burgomaestres plantearon estrategias concretas frente a la creciente ola delictiva. La implementación del toque de queda requiere una decisión política del Ejecutivo según Reggiardo, quien enfatizó que las medidas extraordinarias necesitan respaldo gubernamental para mostrar efectividad real en las calles.

El planteamiento de compartir actividades policiales con los gobiernos locales busca optimizar los recursos existentes, aunque esta iniciativa necesitaría modificaciones normativas para su aplicación inmediata. El alcalde insistió en que la coordinación intergubernamental resulta crucial para enfrentar la criminalidad, especialmente cuando la población demanda resultados tangibles en protección ciudadana.

