Renzo Reggiardo justifica al presidente Jerí por no tener aún un gabinete ministerial, afirmando que “está dentro de los plazos”, una postura que expone la división de opiniones entre las autoridades locales. La ausencia de un gabinete, que incluye la crucial cartera del Interior, preocupa a varios alcaldes que asisten a la cita. Reggiardo prioriza el diálogo con el Presidente, pese a las críticas sobre la formalidad del encuentro.

Vea también: Delincuentes acaban con la vida de un hombre que hacía delivery para robarle su moto

Mientras el alcalde de Lima se alista para la reunión en Palacio de Gobierno, convocada mediante redes sociales, otros ediles como Francis Allison de Magdalena del Mar tachan de “poco serio” el procedimiento. Esta falta de consenso ocurre cuando el jefe de Estado cumple su quinto día de gestión sin haber designado a sus ministros, lo que genera incertidumbre sobre la capacidad para cerrar acuerdos concretos.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO