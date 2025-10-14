El nuevo alcalde de Lima Renzo Reggiardo aseguró que los ediles confían en que el liderazgo del presidente Jerí marcará la diferencia en el combate a la delincuencia tras la reunión en Palacio de Gobierno. Las autoridades, quienes reconocieron el fracaso de medidas anteriores, basan su esperanza en que la máxima autoridad asuma personalmente la conducción de esta crisis, ya que consideran que supera el ámbito policial y requiere una articulación integral del Estado, incluyendo a los gobiernos locales.

Vea también: Presidente Jerí le declara la guerra a la delincuencia: “La lucha contra el crimen será mi política”

Respecto al gabinete ministerial, se confirmó que Jerí juramentaría a su equipo en las próximas horas, respondiendo así a la urgencia de la situación heredada. Sobre el perfil del futuro ministro del Interior, los alcaldes indicaron que corresponde al presidente definir esta crucial designación, la cual es fundamental para implementar los acuerdos contra la inseguridad ciudadana que tanto preocupa a la población.

