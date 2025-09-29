Renzo Reggiardo tras cuarta marcha afirmó que “cada rostro que participó en actos violentos está siendo identificado” mediante el sistema de videovigilancia de la Municipalidad de Lima. El teniente alcalde señaló que individuos infiltrados, quienes posiblemente responden a intereses políticos que se investigan, son los responsables de generar caos y terror durante las protestas. Todo el material audiovisual obtenido, que evidencia a los presuntos responsables de los desmanes, ya fue remitido formalmente a la Procuraduría Municipal y a la Policía Nacional para que inicien las acciones legales correspondientes.

La comuna metropolitana anunció que presentará denuncias formales contra todos los identificados, sustentadas en las imágenes que captaron a los sujetos cometiendo los actos vandálicos. Reggiardo recalcó que no se permitirá que grupos violentos desnaturalicen el derecho a la protesta pacífica, el cual debe ejercerse sin afectar los derechos de terceros. Esta postura institucional busca judicializar las acciones de quienes provocan disturbios, en un contexto donde las movilizaciones sociales han derivado en enfrentamientos y daños materiales en el centro de la capital.

