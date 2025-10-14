Renzo Reggiardo confirmó tras la reunión de alcaldes con Jerí que “solicitó estado de emergencia y evaluar el toque de queda” como medidas excepcionales para combatir el crimen organizado que afecta el desarrollo capitalino. Estas propuestas surgen ante la complejidad que enfrentan los gobiernos locales para administrar el desarrollo socioeconómico mientras lidian con la creciente ola delictiva que frena el progreso ciudadano.

El burgomaestre limeño, quien lideró el encuentro con más de 35 ediles distritales, enfatizó el respaldo a la gestión presidencial mientras se promueve un pacto nacional que integre a todos los niveles de gobierno y la sociedad civil. La municipalización de funciones policiales y el uso obligatorio de chalecos naranja en transportes menores figuran entre las medidas consensuadas, las cuales se implementarían temporalmente durante el eventual estado de emergencia.

