Un reo escapó del penal de Huaral y autoridades del INPE estarían involucradas en la fuga, luego de que Dylan Jiménez Pérez, ciudadano venezolano de 24 años condenado por robo agravado, trepara los muros durante un motín en el establecimiento de Aucallama. El interno, quien aprovechó el caos generado en plena madrugada para evadirse, evidencia las graves falencias de seguridad en una prisión catalogada como máxima seguridad.

Esta situación revela la crisis carcelaria que atraviesa el país, donde la sobrepoblación penitenciaria y la falta de protocolos efectivos facilitan que delincuentes peligrosos burlen la vigilancia, desvirtuando el trabajo de la Policía y Fiscalía. Mientras el INPE enfrenta un proceso disciplinario junto al Ministerio Público, se mantiene una intensa búsqueda del fugitivo, aunque persisten dudas sobre la posible complicidad de funcionarios en este y otros casos recientes de evasión.

