Un repartidor en bicicleta se volvió viral al escapar de una redada migratoria en Chicago, donde agentes estadounidenses no pudieron detener su veloz huida. El joven, presuntamente indocumentado, demostró una destreza asombrosa al pedalear con todas sus fuerzas, lo que dejó a los oficiales frustrados en la escena.

Este episodio, grabado por un testigo y difundido masivamente en redes sociales, reaviva inmediatamente el debate sobre las políticas de control migratorio. Las redadas masivas ordenadas por el presidente Donald Trump enfrentan nuevas críticas, ya que este caso visibiliza la precaria situación de los trabajadores informales que arriesgan todo por el sueño americano.

