Un repartidor que pasó el semáforo en rojo protagonizó un violento choque en el cruce de las avenidas Naciones Unidas y la prolongación Arica, en el Cercado de Lima, un hecho captado por cámaras que evidencia los graves riesgos de la imprudencia.

El motorizado, que venía desde la avenida Venezuela, giró a la derecha ignorando la luz roja e impactó lateralmente a otra motocicleta, lo que provocó que saliera despedido y se estrellara contra un poste con una fuerza que dejó marcas visibles en la estructura.

La discusión tras el accidente fue registrada por testigos, donde el conductor afectado reclama gritando mientras cojeaba.

Aunque ambos involucrados resultaron con lesiones, decidieron arreglar en el momento para no ir a la comisaría, una práctica común que evita el reporte formal.

