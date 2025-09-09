El camino hacia el Mundial 2026 tendrá su última parada en marzo de ese año con el repechaje intercontinental, en el que seis selecciones buscarán los dos últimos boletos para el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El sistema desarrollado por la FIFA será sencillo pero cargado de dramatismo: habrá dos llaves de tres equipos cada una. En cada cuadro, los dos países con peor ubicación en el ranking jugarán una semifinal a partido único; el vencedor se enfrentará en la final con el cabeza de serie de la llave, determinado por su mejor posición en la clasificación mundial.

Los ganadores de esas finales se quedarán con los dos cupos restantes al Mundial 2026. En total, se disputarán únicamente cuatro partidos (dos semifinales y dos finales), todos en territorio mexicano.

Quiénes están clasificados

Por ahora, dos selecciones ya tienen asegurado su lugar:

Nueva Caledonia , que alcanzó el repechaje pese a caer 3-0 en la final de las Eliminatorias de Oceanía frente a Nueva Zelanda.

, que alcanzó el repechaje pese a caer 3-0 en la final de las Eliminatorias de Oceanía frente a Nueva Zelanda. Bolivia, que sorprendió venciendo a Brasil en El Alto y aprovechó la derrota de Venezuela ante Colombia para meterse en esta instancia.

Las otras cuatro plazas se asignarán de la siguiente manera:

El ganador de la quinta ronda de la AFC (Asia) .

. El ganador de la final de la segunda ronda de la CAF (África) .

. Dos cupos para CONCACAF, destinados a los mejores segundos de la tercera ronda.

La UEFA no tendrá representantes en este repechaje.

Formato

Fecha: 23 – 31 de marzo de 2026

Sedes: Estadios de Monterrey y Guadalajara

Proceso del Mini-Torneo

Semifinales (Partidos Únicos) Los cuatro equipos con el ranking FIFA más bajo se enfrentan entre sí.

Llave A: [Equipo de CONMEBOL] vs [Equipo de AFC]

[Equipo de CONMEBOL] vs [Equipo de AFC] Llave B: [Equipo de CAF] vs [Equipo de OFC] Finales (Partidos Únicos) Los dos ganadores de las semifinales avanzan a esta fase.

Se enfrentan a los dos equipos con mejor ranking FIFA de CONCACAF, que entran directamente.

Final 1: Ganador Llave A vs [Mejor Ranking CONCACAF]

Ganador Llave A vs [Mejor Ranking CONCACAF] Final 2: Ganador Llave B vs [2º Mejor Ranking CONCACAF]

Cupos Disponibles

Los ganadores de cada final obtienen los dos últimos cupos para el Mundial de 2026.

