El representante de la ‘Generación Z‘ afirma sobre el paro nacional que “Jerí no da garantía de seguridad“, cuestionando la capacidad del mandatario para enfrentar la crisis delictiva que motiva las protestas. Jorge Calmet, vocero del movimiento, explica que su generación rechaza las etiquetas ideológicas tradicionales, pues consideran que la clase política prioriza el poder sobre solucionar problemas nacionales.

Vea también: Damnificados por dantesco incendio en Pamplona Alta duermen en carpas y piden por ayuda

Esta postura los lleva a apoyar únicamente a 4 congresistas – Ruth Luque,Susel Paredes, Flor Pablo y Carlos Anderson – quienes demostraron oposición constante a leyes que benefician al crimen organizado durante gobiernos anteriores. El vocero justifica el apoyo selectivo a dichos legisladores al señalar que representan las únicas opciones disponibles dentro de un panorama político mayoritariamente desprestigiado.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO