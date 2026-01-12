Un representante del distrito de Miraflores asestó un duro golpe en el conflicto por el mercado N°1 al afirmar que “Surquillo no tiene el dinero para invertir”, desestimando así la capacidad de la comuna vecina para administrar el bien.

Señaló que una conversación privada entre alcaldes fue tergiversada, revelando que la opción de compra fue planteada como una solución concreta ante el cierre del recinto, el cual lleva cerca de un año inoperativo.

La confrontación se agrava con la acusación de ineficiencia hacia la municipalidad de Surquillo, a la que responsabilizan de no haber sabido gestionar un problema interno que ahora es de dominio público.

Desde Miraflores indican que los propios comerciantes, algunos con hasta 50 años en el local, los buscaron para encontrar una salida, lo que impulsa la idea de que sean ellos los eventuales compradores para darle sostenibilidad al mercado.

