Representantes de transportistas se reúnen con la presidenta Boluarte en Palacio de Gobierno, en un encuentro de última hora que busca destrabar el paro nacional que cumple 48 horas y mantiene paralizado el transporte a nivel nacional. La cita, que inició a las 7:25 p.m., incluye la participación de once dirigentes gremiales quienes previamente sostuvieron reuniones con el Congreso y la Municipalidad de Lima, aunque esta es la primera vez que acceden a una audiencia con la mandataria y tres ministros de Estado, circunstancia que refleja la urgencia de la crisis de seguridad.

El encuentro se desarrolla en un Palacio de Gobierno con fuertes medidas de seguridad que incluyen el cierre del jirón de la Unión y el control de acceso en tres cuadras a la redonda, mientras los transportistas ingresaron con la expectativa de presentar su pliego de reclamos directamente a la presidenta. Los gremistas, entre ellos Martín Ojeda, han señalado que esperan disculpas oficiales por declaraciones previas que consideraron minimizaron la ola de violencia, aunque el principal objetivo radica en conseguir compromisos concretos contra el sicariato que ha cobrado múltiples víctimas.

