Los restos del chofer baleado en el Callao serán trasladados a Trujillo tras una emotiva despedida en Ventanilla, donde familiares y amigos acompañaron el féretro.

Johnny Sketch, quien se desempeñaba principalmente como mecánico y ocasionalmente manejaba para obtener ingresos extras, fue atacado durante lo que sería su último recorrido antes de retornar a casa.

Las hermanas del occiso, visiblemente afectadas, hicieron un llamado directo al presidente José Jeri durante el cortejo, solicitando mayor presencia policial que garantice seguridad a los ciudadanos.

La familia, que llevará el cuerpo en el Grupo Aéreo N°8 para su traslado final, exige justicia para quien solo buscaba el bienestar de los suyos mediante el trabajo honesto en el transporte temporal.

