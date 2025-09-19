¿Quiénes pueden acceder al retiro AFP 2025?

El retiro extraordinario de hasta S/21,400 fue aprobado por el Congreso el 17 de septiembre y está dirigido a todos los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP), sin excepción. Esto incluye a quienes aportan a las AFP Integra, Profuturo, Prima y Hábitat. El retiro es facultativo, lo que significa que cada afiliado decide si desea solicitarlo o no.

Una vez promulgada la ley por el Ejecutivo y publicada en el Diario Oficial El Peruano, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) será la encargada de establecer el procedimiento operativo y el cronograma oficial para registrar las solicitudes.

Paso a paso para iniciar el trámite

Verifica tu AFP: Ingresa al portal de la SBS y selecciona “Reporte de afiliación AFP”. Necesitarás tu DNI y correo electrónico para crear una cuenta. Consulta tu fondo disponible: Accede al sitio web de tu AFP (Integra, Profuturo, Prima o Hábitat) y revisa tu saldo acumulado. Espera la activación del portal de retiros: Una vez publicado el reglamento, cada AFP habilitará una plataforma virtual para registrar solicitudes. Presenta tu solicitud: Tendrás 90 días calendario para hacerlo desde la entrada en vigencia del reglamento. Recibe el desembolso: El retiro se realizará en cuatro armadas mensuales de hasta S/5,350 cada una.

¿Cuándo se podrá solicitar el retiro?

Según estimaciones de expertos, el proceso iniciaría el 6 de octubre de 2025, y el primer desembolso se efectuaría a partir del 5 de noviembre. Cada mes se entregaría una UIT (Unidad Impositiva Tributaria), hasta completar las 4 UIT equivalentes a S/21,400.

En caso el afiliado tenga menos de una UIT en su cuenta, podrá retirar el total en un solo desembolso. Además, se recuerda que hasta un 30% del monto podría ser retenido en caso de deudas alimentarias judicializadas.

¿Qué documentos necesitas?

Para iniciar el trámite, debes contar con:

Tu número de DNI o documento válido.

Una cuenta bancaria activa para recibir el depósito.

Correo electrónico y número de celular actualizados.

Constancia de afiliación a tu AFP (descargable desde la SBS).

Este proceso será completamente virtual, como en retiros anteriores, y se recomienda estar atento a las fechas asignadas según el último dígito de tu DNI.

