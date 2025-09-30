El cronograma para el octavo retiro de fondos de las AFP ya fue publicado y establece fechas de registro según el último dígito del DNI. Con este sistema se busca ordenar el proceso y evitar aglomeraciones en las plataformas de solicitud.

Los afiliados podrán retirar hasta 4 UIT (S/ 21,400) de sus fondos previsionales a partir del 21 de octubre de 2025, siguiendo un calendario escalonado que se prolongará hasta diciembre. Además, se habilitará una “ventana libre” desde el 4 de diciembre de 2025 hasta el 18 de enero de 2026, para quienes no logren presentar su solicitud en la fecha correspondiente.

Cronograma para solicitar el retiro de la AFP 2025

De acuerdo con la Asociación de AFP, estas son las fechas oficiales de registro:

DNI con letra: 21 de octubre o 19 de noviembre.

21 de octubre o 19 de noviembre. DNI terminado en 0: 22, 23 de octubre o 20 de noviembre.

22, 23 de octubre o 20 de noviembre. DNI terminado en 1: 24, 27 de octubre o 21 de noviembre.

24, 27 de octubre o 21 de noviembre. DNI terminado en 2: 28, 29 de octubre o 24 de noviembre.

28, 29 de octubre o 24 de noviembre. DNI terminado en 3: 30, 31 de octubre o 25 de noviembre.

30, 31 de octubre o 25 de noviembre. DNI terminado en 4: 3, 4 de noviembre o 26 de noviembre.

3, 4 de noviembre o 26 de noviembre. DNI terminado en 5: 5, 6 de noviembre o 27 de noviembre.

5, 6 de noviembre o 27 de noviembre. DNI terminado en 6: 7, 10 de noviembre o 28 de noviembre.

7, 10 de noviembre o 28 de noviembre. DNI terminado en 7: 11, 12 de noviembre o 1 de diciembre.

11, 12 de noviembre o 1 de diciembre. DNI terminado en 8: 13, 14 de noviembre o 2 de diciembre.

13, 14 de noviembre o 2 de diciembre. DNI terminado en 9: 17, 18 de noviembre o 3 de diciembre.

El esquema busca reducir las congestiones digitales y presenciales, distribuyendo la carga de solicitudes entre los más de 8 millones de afiliados habilitados para este retiro extraordinario.

¿Cómo saber en qué AFP estoy afiliado?

Para iniciar el trámite, es indispensable conocer a qué administradora perteneces. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ofrece un servicio gratuito en línea llamado “Consulta de Afiliación”. Solo se necesita ingresar el número de DNI en este enlace oficial.

Además, cada AFP dispone de plataformas y líneas de atención:

AFP Integra: www.afpintegra.pe

AFP Prima: www.prima.com.pe

AFP Habitat: www.afphabitat.com.pe

AFP Profuturo: www.profuturoafp.com.pe

A través de estos portales, los usuarios pueden verificar no solo su afiliación, sino también el saldo de sus cuentas y el historial de aportes.

