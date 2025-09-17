¿Cuándo se podrá solicitar el retiro?

Tras la aprobación del dictamen en la Comisión de Economía del Congreso, el proyecto de ley debe pasar por el Pleno para su votación definitiva. Si se aprueba sin observaciones, será enviado al Poder Ejecutivo, que tiene hasta 15 días hábiles para promulgarlo o devolverlo con reparos. En caso de observación, el Congreso puede insistir y aprobarlo por mayoría simple.

Una vez promulgada la ley y publicada en el diario oficial El Peruano, entrará en vigencia al día siguiente, salvo que el texto indique otra fecha. A partir de ese momento, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) deberá emitir el reglamento operativo, que incluirá el cronograma oficial de solicitudes y desembolsos.

Fechas estimadas para el desembolso

Según el modelo aplicado en retiros anteriores, los afiliados podrán presentar su solicitud dentro de los 90 días posteriores a la entrada en vigencia del reglamento. El desembolso se realizará en cuatro armadas mensuales: una UIT cada 30 días, hasta completar el total de 4 UIT (S/21.400).

Esto significa que, si la ley se promulga en septiembre y el reglamento se publica en octubre, los primeros pagos podrían comenzar a liberarse en noviembre o diciembre de 2025. Las AFP deberán habilitar plataformas digitales para el registro de solicitudes, y los pagos se realizarán directamente a las cuentas bancarias de los afiliados.

¿Quiénes podrán acceder al retiro?

El retiro será facultativo y estará disponible para todos los afiliados al Sistema Privado de Pensiones, sin excepciones. No se requerirá estar desempleado ni cumplir con condiciones especiales. Sin embargo, quienes ya hayan retirado la mayor parte de sus fondos en procesos anteriores podrían no alcanzar el monto máximo permitido.

Además, se contempla la posibilidad de desistir del retiro en cualquier momento del proceso, siempre que no se haya completado el desembolso total. Esta opción permitirá a los afiliados reevaluar sus decisiones financieras según sus necesidades personales.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO