La Comisión de Economía del Congreso iniciará el debate sobre una propuesta que permitiría la octava liberación de fondos de las AFP. Para ello, ha convocado a representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), quienes presentarán sus posturas técnicas sobre las implicancias de esta medida.

El análisis considerará los posibles efectos en la estabilidad del sistema privado de pensiones, el cual ha sido objeto de retiros anteriores. La inclusión de la Asociación de AFP en el diálogo busca ofrecer una perspectiva integral, ya que la viabilidad de la propuesta depende de un consenso que balancee la necesidad urgente de los afiliados con la sostenibilidad financiera a largo plazo.

