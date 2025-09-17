La Comisión de Economía del Congreso aprobó por mayoría el dictamen que autoriza un nuevo retiro extraordinario de hasta 4 UITs (S/ 21,400) de los fondos de las AFP. Con 24 votos a favor, ninguna oposición y dos abstenciones, se trata del octavo retiro aprobado desde el 2020, medida que busca dar alivio económico a los afiliados en medio de la coyuntura actual.

El dictamen, que reúne más de 20 proyectos de ley, establece que todos los afiliados al Sistema Privado de Pensiones podrán retirar sus fondos de manera extraordinaria y facultativa, sin ninguna restricción.

Además, plantea derogar dos artículos de la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, con lo cual se elimina el aporte obligatorio de los trabajadores independientes y se repone la posibilidad de disponer hasta del 95.5% de los fondos al momento de la jubilación.

“El dictamen realiza tres cambios: el retiro extraordinario de hasta 4 UITs, la eliminación del aporte obligatorio de trabajadores independientes y la reposición de la libre disponibilidad del 95.5% al jubilarse para cualquier afiliado”, explicó el congresista Víctor Flores Ruiz (Fuerza Popular), presidente de la Comisión de Economía.

El documento aprobado pasará ahora al pleno del Congreso, que sesionará desde las 17:00 horas. Según precisó el titular del Parlamento, José Jerí, la propuesta será evaluada en agenda, lo que marcará el siguiente paso para que esta medida, de gran expectativa ciudadana, pueda convertirse en ley.

