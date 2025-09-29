El retiro de AFP dará un impulso económico a corto plazo y amenaza a pensiones futuras, advirtió el economista y exministro Jorge Gonzáles Izquierdo. Según explicó, la liberación de fondos representa un “golpe muy duro” para la viabilidad del sistema privado, ya que debilita su sostenibilidad en el largo plazo. De acuerdo con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, cerca de S/27 mil millones ingresarían a los bolsillos de los trabajadores, lo que revela el enorme impacto financiero de la medida.

El especialista agregó que este retiro “le cae como anillo al dedo” al gobierno de Dina Boluarte, pues alrededor del 30% del dinero liberado se destinará al consumo, lo que impulsará el crecimiento de la economía en el corto plazo. Sin embargo, alertó que esta inyección temporal compromete el futuro de las pensiones y profundiza la fragilidad del sistema previsional en el Perú.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO