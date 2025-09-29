El procedimiento para el retiro de la AFP 2025 se activará desde el 21 de octubre mediante una plataforma única que gestionará las solicitudes de 8 millones de afiliados. La SBS ha establecido un cronograma por último dígito del DNI, medida que busca evitar el colapso del sistema tal como ocurrió en retiros anteriores. Los fondos obtenidos pueden destinarse a inversiones inmobiliarias, consideradas como una de las alternativas más seguras en el actual contexto económico peruano.

Los cuatro desembolsos, que se extenderán hasta enero del 2026, se distribuirán en pagos escalonados cada 30 días naturales, permitiendo una planificación financiera más ordenada para los usuarios que accedan a este beneficio. Los especialistas recomiendan también diversificar en negocios propios o instrumentos de renta fija, estrategia que mitiga riesgos y maximiza rendimientos para quienes buscan generar ingresos pasivos con su dinero tras años de aportes al sistema privado de pensiones.

