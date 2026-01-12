Oficial: El sistema financiero habilita una ventana final de 24 horas extra

En una actualización crítica para la planificación financiera de millones de afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP), se ha confirmado una modificación estratégica en el cronograma del octavo retiro de fondos. La fecha límite, originalmente prevista para cerrar el ciclo a mediados de enero, ha sido extendida oficialmente hasta el lunes 19 de enero de 2026. Esta decisión administrativa responde a una lógica operativa: el cierre original (18 de enero) coincidía con un domingo, día inhábil para el procesamiento bancario de estas solicitudes, lo que obligó a trasladar el vencimiento al siguiente día hábil inmediato.

El ‘Bug’ Financiero a favor del usuario: Nueva UIT, mayor desembolso

Desde una perspectiva de arquitectura financiera, esta prórroga no es solo un alivio de tiempo, sino una oportunidad de arbitraje regulatorio para el afiliado. Al procesarse las solicitudes en el ejercicio fiscal 2026, se activa automáticamente el nuevo valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), que ha escalado a S/ 5,500. Esto significa que el techo de retiro de 4 UIT, que en 2025 equivalía a S/ 21,400, ahora permite liberar hasta S/ 22,000. Aquellos usuarios que esperaron al ‘periodo libre’ de enero han logrado, por defecto, una indexación favorable de sus fondos de S/ 600 adicionales.

El denominado ‘periodo libre’ representa la fase final del despliegue operativo, donde se eliminan las restricciones de segmentación por DNI. Durante esta etapa, cualquier afiliado que no haya ejecutado su solicitud previamente —o que desee realizar un retiro complementario si no agotó su saldo— tiene luz verde para ingresar su requerimiento. Es imperativo notar que el sistema de las administradoras (Integra, Prima, Profuturo y Habitat) cerrará sus pasarelas digitales irrevocablemente tras esta fecha, marcando el fin de la liquidez extraordinaria autorizada por el Legislativo.

“El desembolso se realizará hasta en cuatro armadas mensuales de una UIT cada una, después de 30 días de ingresada la solicitud, y cada 30 días hasta completar el total solicitado.”

El protocolo de desembolso mantiene la estructura escalonada diseñada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para mitigar el impacto en la liquidez del sistema. Una vez ingresada la solicitud en la plataforma oficial antes del corte del 19 de enero, el primer abono se ejecutará en un plazo máximo de 30 días calendario. Los siguientes tres desembolsos seguirán la misma frecuencia mensual. Es vital que los usuarios verifiquen que sus cuentas bancarias personales estén activas y en moneda nacional para evitar rechazos en las transacciones batch de las aseguradoras.

Instrucciones para el despliegue final

Para los usuarios que aún no han interactuado con la plataforma, el procedimiento es 100% digital y no requiere presencialidad, operando bajo los estándares de seguridad de la banca electrónica. Se debe ingresar a los portales oficiales de cada administradora (www.afpintegra.pe, www.prima.com.pe, www.profuturo.com.pe o retiro.afphabitat.com.pe) dentro del horario hábil de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. Esta es, técnicamente, la última iteración del programa de retiro; no se prevén nuevas ventanas de acceso bajo la normativa actual.

