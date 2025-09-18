El primer desembolso del octavo retiro de AFP podría realizarse a inicios de noviembre, una vez que se complete el proceso de promulgación de la ley y la publicación del reglamento por parte de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) . Los aportantes podrán retirar hasta 4 UIT (S/ 21,400 en total) mediante un cronograma mensual, comenzando con una primera extracción de S/ 5,350, que se estima estaría disponible aproximadamente cinco semanas después de la implementación del procedimiento operativo. Este proceso sigue el modelo de retiros anteriores, lo que agilizaría su ejecución por parte de las administradoras.

La medida afectará significativamente el sistema previsional, ya que se proyecta que más de 8 millones de personas quedarían sin fondos pensionarios tras este nuevo retiro, sumándose a los 2 millones que ya tenían sus cuentas en cero. Las AFP deberán liquidar inversiones por aproximadamente S/ 26,000 millones, lo que impactará temporalmente la rentabilidad de todos los fondos, tanto para quienes retiren como para quienes mantengan sus aportes. Pese a esto, los retirantes no perderán su derecho a acceder a una pensión mínima al cumplir 65 años, según las nuevas disposiciones legales.

