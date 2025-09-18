El último miércoles 18 el Pleno del Congreso aprobó por mayoría que los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) retiren por octava vez su dinero de las AFP, por un monto máximo de S/ 21.400, equivalente a 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

A continuación, te brindamos la información que debe tener en cuenta tras la aprobación extraordinaria de liberación de los fondos sin distinción.

¿Cuándo podré retirar mi AFP?

– La norma aún debe ser promulgada oficialmente.

– Según el MEF, los primeros desembolsos podrían empezar en noviembre, o incluso a fines de octubre si el proceso avanza rápido.

¿Cómo solicitar el retiro de hasta S/ 21.400 (4 UIT)?

Aunque falta que la SBS y las AFP publiquen el procedimiento oficial, lo más probable es que sea igual a los retiros anteriores:

– Revisa el cronograma según el último dígito de tu DNI.

– Ingresa a la web oficial (anteriormente fue solicitaretiroafp.pe).

– Registra tus datos: DNI y número de cuenta bancaria (de ahorros, en soles y a tu nombre).

– Espera el depósito:

° La AFP tiene hasta 30 días calendario para hacer el primer abono.

° Cada desembolso máximo será de 1 UIT (S/ 5,350) cada 30 días, hasta completar las 4 UIT.

¿Cómo saber a qué AFP pertenezco?

– Ingresa al portal de la SBS www.sbs.gob.pe/servicios/enlinea/consulta-afp

– Coloca tu DNI y sigue las instrucciones.

¿Cómo saber cuánto tengo en mi fondo?

– AFP Integra: www.afpintegra.pe/iniciar-sesion

– Prima AFP: miespacio.prima.com.pe

– Profuturo AFP: enlinea.profuturo.com.pe/zonaprivada

– AFP Habitat: www.afphabitat.com.pe/mi-cuenta

Solo necesitas tu DNI y tu contraseña (o crearla en la web si nunca la generaste).

