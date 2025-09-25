El Pleno del Congreso aprobó por mayoría el octavo retiro de fondos de las AFP, permitiendo a los afiliados disponer de hasta 4 UIT (S/21,400) de manera voluntaria. Sin embargo, la norma aún debe ser promulgada por el Poder Ejecutivo, que tiene hasta 15 días hábiles para observarla o publicarla en el diario oficial El Peruano. En caso de observación, el Congreso podría aprobarla por insistencia, lo que prolongaría el proceso.

Este paso es clave, ya que sin la promulgación oficial, la ley no entra en vigencia. Por ello, aunque el dictamen fue aprobado, aún no hay garantía de que el retiro se ejecute en los plazos esperados.

¿Quién podría frenar el retiro?

Existen dos actores institucionales que podrían frenar o ralentizar el proceso: el Poder Ejecutivo y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). El Ejecutivo, liderado por la presidenta Dina Boluarte, podría observar la ley por considerar que afecta la sostenibilidad del sistema previsional. Aunque en declaraciones recientes mostró respaldo condicionado, también advirtió sobre los riesgos económicos de un retiro masivo.

Por otro lado, la SBS es la encargada de emitir el “procedimiento operativo” que regula cómo se ejecuta el retiro: fechas, montos, cronograma y condiciones. Si este reglamento se retrasa o establece restricciones técnicas, el proceso podría demorarse o limitarse.

¿Qué dice el BCR y el MEF?

El Banco Central de Reserva (BCR) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) han expresado su preocupación por los efectos del retiro en el ahorro previsional. Según el BCR, más de 2.3 millones de peruanos ya tienen saldo cero en sus cuentas individuales tras los siete retiros anteriores. El MEF, por su parte, ha pedido que se preserve la reforma previsional y se incentive el ahorro a largo plazo.

Ambas entidades han sido convocadas por la Comisión de Economía del Congreso para evaluar el impacto técnico de la medida. Aunque no tienen poder de veto, sus informes podrían influir en la decisión final del Ejecutivo.