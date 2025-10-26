La guerra de custodia entre Wendy y Robert Medina desata denuncias cruzadas y amenazas de muerte, luego de que ella lo acusara de impedirle ver a sus hijos durante su periodo de cuidado, el cual duró tres meses por mutuo acuerdo. Robert justifica su actitud al alegar que Wendy descuidaba a los niños, mostrando imágenes de heridas y ropa sucia, mientras ella responde que él manipulaba la pensión alimenticia para controlarla. Este intercambio de agravios, documentado en videos y mensajes, revela una dinámica destructiva donde el rencor reemplaza la cordura, arrastrando a los hijos a un torbellino emocional.

Vea también: ¡Wendy vs. Robert!: Su guerra de venganza destruye a sus hijos

El conflicto escaló con la intervención de Norma Vega, madre de Robert, quien enfrentó a Wendy en el colegio para exigir ver a sus nietos, un encuentro que derivó en agresiones verbales y físicas. Esta ampliación del conflicto a terceros profundiza la crisis, ya que cada parte se atrinchera en su posición sin considerar el daño psicológico que infligen a los menores. La falta de mediación efectiva y la judicialización del caso, lejos de resolver el problema, alimentan un ciclo de venganza que perpetúa el sufrimiento familiar y posterga una solución centrada en el bienestar infantil.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO