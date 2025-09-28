Antero estalla en el programa al reclamar que Maryori lo aleja de sus hijos, afirmando con vehemencia que siempre ha pagado la pensión de alimentos a pesar de su limitado sueldo mínimo. Sin embargo, esta declaración choca frontalmente con un documento oficial del Poder Judicial que evidencia una abultada deuda de 4,860 soles, una contradicción que pone en tela de juicio su relato de padre cumplidor. Esta revelación, presentada por la conducción, no solo socava su credibilidad ante las cámaras, sino que introduce una complejidad legal que trasciende el drama emocional y sitúa el conflicto en el ámbito de los tribunales.

Frente a esta prueba, la defensa de Pilar, su actual esposa, se centra en argumentar que ellos poseen los vouchers de todos los pagos, sugiriendo un posible error en el sistema judicial. Esta pugna de versiones, donde los papeles oficiales se contraponen a los comprobantes personales, genera una incógnita sobre el destino real del dinero y la veracidad de cada parte. El caso, por lo tanto, deja de ser una acusación unilateral para transformarse en una batalla de narrativas, donde la custodia de los niños y la imagen de Antero como padre dependen de resolver esta crucial discrepancia financiera.

