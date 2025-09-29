La doctora Gabriela Navarro, abogada de Christian Rodríguez, brindó declaraciones para ‘Día D’ y reveló detalles del actual estado de salud del exproductor de Maju Mantilla, con quien fue agredido recientemente por Gustavo Salcedo, aún esposo de la exreina de belleza.

“Ha sido una agravísima agresión a la integridad física del señor Christian en presencia de su esposa y su menor hijo y ya está plenamente identificada la persona que lo agredió. Ya están efectuadas las denuncias correspondientes. (…) Ha sido un ataque directo”, indicó la letrada.

Asimismo, reveló que Christian Rodríguez padece de una enfermedad crónica por lo que requiere de un mayor cuidado. Según indicó, él se encontraba con su menor hijo y su esposa cuando fue atacado por Gustavo Salcedo y tiene una grave lesión en la cabeza.

“Él ha caído, tiene varias heridas, ha sido atendido primero por los paramedicos y luego, llevado a un nosocomio. (..) El está recuperandose todavía, ha sido una lesión en la cabeza muy fuerte. Él es un paciente de una enfermedad crónica que necesita mucha atención y cuidado, está recuperándose”, indicó.

