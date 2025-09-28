Antero Ordóñez admite haber golpeado a Maryori, su expareja y madre de sus cuatro hijos, con una confesión que cambia por completo el drama. “Fue mi error”, declaró ante las cámaras, aunque intentó justificarse al alegar que ella lo agredió primero y que descubrió infidelidades. Esta revelación, sin embargo, se ve empañada por la intervención del doctor Roberto Miranda, quien presenta un documento del Poder Judicial que califica el riesgo para Maryori como “severo extremo”, una categoría cercana al feminicidio, y que data del año 2020.

Revelan deuda de pensión: ¿Antero miente sobre ser un padre cumplidor?

Frente a esta evidencia legal abrumadora, la defensa de Pilar, su actual esposa, se debilita notablemente, ya que ella llegó al programa para retratarlo como un hombre injustamente alejado de sus hijos. La figura de Antero, lejos de ser la de un padre víctima, se configura como la de un agresor con un historial judicial grave que no ha sido superado, pues se revela que incumplió las terapias ordenadas. La lucha por la paternidad, por tanto, queda supeditada a una necesidad urgente de rehabilitación y a la sombra de una violencia que él mismo reconoció.

