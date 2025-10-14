El rey Felipe VI de España llegó a la ciudad de Arequipa para inaugurar el X Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), y como parte de su agenda, realizó una visita oficial a la Casa Museo Mario Vargas Llosa, en donde destacó el reconocimiento a la trayectoria literaria del premio Nobel peruano y su contribución a la lengua y cultura hispana.

El monarca español llegó acompañado por autoridades peruanas y representantes de la Real Academia Española (RAE) y del Instituto Cervantes, instituciones organizadoras del congreso. Durante su recorrido, conoció los espacios donde el autor de ‘La ciudad y los perros’ pasó su infancia y los ambientes que hoy conservan objetos personales, manuscritos y primeras ediciones de sus obras más importantes.

📹 Así fue la llegada del rey Felipe VI de España a la Casa Museo Mario Vargas Llosa como parte de su agenda en el Congreso Internacional de la Lengua Española. pic.twitter.com/BYBa23uZTo — Agencia Andina (@Agencia_Andina) October 15, 2025

La visita del soberano reafirma el vínculo histórico y cultural entre España y el Perú, así como el papel fundamental de Mario Vargas Llosa como figura emblemática de la literatura universal.

Posteriormente, el rey Felipe VI participó en una mesa protocolar junto a académicos, escritores y autoridades locales, donde destacó el valor del idioma español como “puente de entendimiento y creación compartida entre pueblos hermanos”.

El Congreso Internacional de la Lengua Española reúne a destacados lingüistas, escritores y especialistas de más de 30 países para debatir sobre los retos, la evolución y la riqueza del idioma en el mundo actual.

