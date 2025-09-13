El programa de Ricardo Bolan se sumerge en el caos más hilarante cuando debe juzgar a cinco imitadores de Brian Arámbulo, quienes, a pesar de su entusiasmo, tienen un parecido que raya en lo absurdo, lo que genera que el jurado, conformado por personajes como July y Carlitos Tachin, inicie una deliberación llena de insultos y acusaciones sin sentido. Mientras tanto, el llamado “veedor internacional”, Jano Cabanossi, irrumpe en el set para amenazar a todos con mandarlos “a la MRD” si no se portan bien, creando una atmósfera de tensión cómica donde nadie sabe si reír o esconderse.

Vea también: ¿Impostores o legado? Kenji enfrenta a LOS ECHOS vs. LOS CHUECOS.

La situación escala cuando un participante, que vende pescaditos en bolsa, confiesa hacer videollamadas a las 3 de la mañana a los otros concursantes, un dato que July usa en su contra de la manera más inesperada, mientras que otro imitador, apodado “Bolita Triste”, logra conmover a todos con su carisma pese a no parecerse en nada al artista. Finalmente, y en un giro ridículo, el ganador es coronado minutos antes de que aparezca el verdadero Brian Arámbulo para cantar un tema inédito, dejando a todos preguntándose qué acaban de presenciar.

