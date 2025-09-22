Ricardo Mendoza y Katya Mosquera vivirían una etapa de felicidad, pues se revela que la pareja espera a su primer bebé. Según información manejada en el medio, Katya Mosquera tendría cuatro meses de embarazo, una noticia que ambos han mantenido en absoluta reserva hasta ahora. La confirmación llegó de manera espontánea cuando Mosquera, con un brillo especial en sus ojos, habló frente a las cámaras de Magaly TV La Firme, expresando su emoción por este nuevo capítulo.

Ni bien terminó el show de ‘Hablando Huevadas’ en París, Magaly Medina se acercó personalmente a felicitar a Ricardo Mendoza por la primicia. La popular ‘Urraca’ destacó su lado “súper romántico” y su creencia en el amor, al comentar un hecho tan positivo luego de ser often acusada de romper hogares. Katya Mosquera, por su parte, confesó que la emoción fue tan grande que se le salieron las lágrimas cuando su pareja compartió la noticia, un momento que marca un antes y un después en su relación.

