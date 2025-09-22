El fin de semana se viralizó la noticia de que Ricardo Mendoza se convertiría en papá por primera vez, pese a que en más de una ocasión aseguró que ello no estaba en sus planes. Sin embargo, todo cambió cuando conoció a Katya Mosquera, con quien se comprometió hace unos meses.

Al respecto, Magaly Tv, la firme compartió imágenes de aquel momento que compartió el comediante en su show de París, Francia, que no solo contó con la presencia de su público, su familia y su invitada especial Magaly Medina.

De una manera única, el popular Richavo sorprendió a todos con las palabras dedicadas a su progenitor: “Papá vas a tener un nieto”.

La alegría se sintió en el ambiente y en el que todos expresaron su felicidad por la pronta llegada del primogénito de Ricardo.

