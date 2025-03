Ricardo Mendoza sorprendió a todos al anunciar su compromiso con Katya Mosquera durante una presentación de Hablando Huevadas. En un giro inesperado, el comediante mostró una fotografía que inmortalizaba el momento exacto en que le pidió matrimonio, dejando atónitos a los asistentes.

El humorista decidió compartir su felicidad con sus seguidores a través de Instagram, donde publicó un emotivo mensaje dedicado a su futura esposa: “Estoy muy feliz de compartir contigo este momento, Katya Mosquera. Es jodido que entres en mi mundo, no es un mundo ‘habitual’, pero me has sabido entender y yo a ti“, expresó Mendoza, dejando en claro la conexión especial que tiene con su pareja.

Vea también: Bancada Renovación Popular planteó formalmente que el Perú se salga de la CIDH

También resaltó el impacto que Katya ha tenido en su vida y cómo su amor se ha convertido en su refugio: “Has pintado mis días y quiero ese color para siempre conmigo. Sí, eres una mujer de color; del color hermoso que me da tu amor y me llena de agua tibia que calma los pesares, el cansancio y las preocupaciones que me trae el cotidiano“, agregó, dejando ver el lado más romántico de su personalidad.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO