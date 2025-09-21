Ricardo Mendoza tomó por sorpresa al público que acudió el último sábado al show de Hablando Huevadas (HH) en la sala Gustave Eiffel, ubicada en el primer piso de la icónica Torre Eiffel de París, al anunciar que se convertirá en padre junto a su prometida, Katya Mosquera.

La noticia la viralizó la tiktoker peruana Briggite Valencia, quien radica en Francia y estuvo presente en el espectáculo, a través de su canal de difusión en Instagram y que fue replicado por el influencer Ric La Torre, quien confirmó la información y expresó su sorpresa.

“Mis chismosas me alertaron que mandó unos audios reveladores en donde literalmente cuenta que en el show de París Ricardo anuncia que va a ser padre y, como ya sabemos, ya le había pedido la mano a su novia (…) Estaremos atentos al video oficial, pero ya se filtró la información. Felicitamos al futuro padre Ricardo Mendoza y a su novia”, comentó.

La historia de amor entre Ricardo Mendoza y Katya Mosquera comenzó en 2024, poco después de que el comediante terminara su relación de más de siete años con Alicia Aparcana. En 2023, el humorista incluso fue vinculado con la actriz Mayra Goñi, aunque ese romance nunca se concretó.

El vínculo con Katya nació tras coincidir en un vuelo en Europa, donde —según allegados— la conexión fue inmediata. Desde entonces iniciaron una relación exclusiva, que fue oficializada públicamente en mayo de 2024.

En marzo de 2025, Mendoza sorprendió a sus seguidores al anunciar su compromiso con Mosquera, compartiendo un mensaje cargado de emotividad sobre el amor y la estabilidad que había encontrado en ella. Ahora, con la noticia de su futura paternidad, el popular Richavo abre un nuevo capítulo en su vida personal, en medio del éxito internacional de Hablando Huevadas.

