Ricardo Mendoza se sincera sobre su próxima paternidad, revelando que su vida dará un giro total mientras continúa con la gira de ‘Hablando Huevadas’. El cómico, quien espera un hijo con Katya Mosquera, asegura que está a la espera de lo que vendrá en su rol de padre, combinando su carrera artística con esta nueva responsabilidad. En una muestra de sus planes a futuro, Mendoza adelantó que “muy pronto” se vendría también el matrimonio con su pareja, consolidando la familia que están formando.

Por su parte, Jorge Luna troleó al reportero de Magaly TV La Firme al responder sobre la posibilidad de ser padrino del bebé. Consultado al respecto, el también humorista respondió entre risas: “No, no creo. Si me elige sería por conveniencia, y eso no, no lo veo real”. Con su característico humor, Luna evitó dar una respuesta seria, generando momentos de complicidad con su compañero de escenario.

