Ricardo Mendoza y su novia conmueven al compartir la ecografía de su bebé, mostrando una faceta completamente nueva del reservado integrante de ‘Hablando Huevadas’. Junto a Katya Mosquera, la exazafata con quien forma familia, el comediante reveló no solo la primera imagen de su hijo en gestación sino también los latidos de su corazón, un momento que Magaly Medina calificó de especial en su programa.

El también conocido como ‘Richavo’ ha descubierto su vocación paterna, la cual comenzó a desarrollar cuando inició su relación con Mosquera y asumió el rol con el hijo que ella tenía de una relación anterior. La ‘Urraca‘ destacó esta transformación del conductor, quien antes era muy celoso de su intimidad pero que ahora comparte abiertamente su alegría.

