Ricardo Mendoza habría dado una de las noticias más inesperadas de su vida personal, ya que según asistentes al show de Hablando Huevadas, realizado en la Torre Eiffel de París, el humorista anunció que será padre junto a su prometida, Katya Mosquera.

La revelación generó gran sorpresa entre sus seguidores, pues en repetidas ocasiones el comediante había asegurado que no deseaba tener hijos, pero ello habría cambiado al establecerse sentimentalmente con la tripulante de cabina, con quien se comprometió en marzo de este año.

Silencio en redes

La noticia fue inicialmente difundida por la tiktoker Briggite Valencia, quien asistió al show en Francia y compartió la primicia en su canal de difusión. Poco después, el influencer Ric La Torre confirmó el rumor asegurando que varias personas presentes en el evento escucharon el anuncio.

De inmediato, los internautas iniciaron una ola de comentarios, entre felicitaciones y preguntas sobre si la información era cierta. No obstante, el comediante optó por ignorar las consultas y, además, limitó los comentarios en su cuenta de Instagram, lo que alimentó aún más las especulaciones.

Por su parte, Katya Mosquera tomó una decisión más radical: puso en privado su perfil de Instagram, con el objetivo de evitar que los usuarios analizaran sus fotografías para buscar pruebas del presunto embarazo.

