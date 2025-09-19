La sorpresiva renuncia de Maju Mantilla a Arriba mi gente no solo remeció el set de Latina, sino que también arrastró a más figuras al centro de la polémica. Uno de ellos fue Ricardo Rondón, quien fue señalado por Gustavo Salcedo como un supuesto “hombre clave” en las presuntas infidelidades de la exMiss Mundo.

El conductor no dudó en romper su silencio y mostró su total indignación frente a estas versiones: “Voy a hablar de esto por única vez, porque se me mencionó en alguno de los chats que he leído, que si es verdad, porque tampoco tengo la certeza de que no lo sean, pero si es verdad, lamento muchísimo que Gustavo Salcedo me ponga a mí como una ‘persona clave’. ¿Clave para qué?“, manifestó el presentador.

Por primera vez, Rondón le respondió directamente a Salcedo y defendió su nombre, asegurando que le sorprende estar envuelto en este tipo de señalamientos: “¿A qué se refiere con que ‘soy clave’? No entiendo cuál ha sido el propósito del comentario, no lo entenderé. Yo tengo el mejor de los aprecios por Gustavo, lo he conocido, he compartido muchas veces con él en familia, pero me gustaría puntualmente saber a qué se refirió“, expresó.

