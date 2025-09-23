Richard Acuña celebró su cumpleaños con un artista internacional, marcando un contraste evidente con la fiesta de John Kelvin quien reunió a sus ‘pinkys’ faranduleros. El político, al cumplir 41 años, organizó una celebración en su casa de San Isidro donde sirvió champán de 400 soles la botella e invitó al grupo musical argentino, La T y La M. Por otro lado, el cantante, al festejar sus 39 años un local Pachamamac, ofreció una fiesta con decoración de flores, luces, comida y la orquesta de Xiomy Kanashiro.

Magaly Medina no dudó en señalar la “mucha diferencia entre un tono de barrio y una fiesta fina”, tras analizar los bocaditos y el nivel de ambas celebraciones. La ‘Urraca’ cuestionó la solvencia de John Kelvin, al indicar que “aparentemente no tiene un super trabajo” que justifique tales gastos, mientras que Richard Acuña demostró su capacidad para mantener un estilo de vida alto.

