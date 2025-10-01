El investigador Richard Apolo revela que el caso de Christian Martínez Guadalupe “ha avanzado con una rapidez inusitada”, una particularidad que llamó su atención al analizar el expediente de 368 hojas. El especialista, conocido por dedicarse a casos de “sentenciados injustamente”, explica que mientras normalmente los procesos por delitos sexuales tardan años en llegar a juicio después de la prisión preventiva, este se ha movido a un ritmo acelerado que merece examinación. Al profundizar en el material, Apolo descubrió que el expediente, aunque inicialmente parecía breve, contenía una discrepancia fundamental que podría cambiar el curso de la investigación.

Vea también: ‘Pampito’ chanca a Marcelo Tinelli: “Se está comportando como un expartipante de reality”

Al contrastar las declaraciones con las evidencias forenses, el investigador encontró que “el testimonio de la presunta agraviada no correspondía para nada a las pruebas científicas y biológicas”, un elemento crucial en delitos de esta naturaleza. Apolo enfatiza que, según la doctrina legal, las pruebas concretas “están por encima del testimonio”, incluso cuando este último parece coherente ante los abogados.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO