El investigador Richard Apolo revela que, según la familia de Christian Martínez Guadalupe, la denuncia por abuso sexual buscaba “sacarlo del camino en los negocios” que mantenía con Jefferson Farfán. Esta afirmación se sustenta en un hecho concreto: en mayo de 2025, el futbolista envió una carta notarial a su primo solicitando la revocatoria de su apoderado en varias empresas, entre ellas una textilera de importancia. ‘Cri Cri’ no era simplemente un familiar cercano sino el representante legal de diversos negocios de Farfán, una posición de confianza que le daba acceso y control sobre aspectos significativos del patrimonio del exdeportista.

La madre de Christian Martínez recibió dicha carta notarial que convocaba a una junta general de accionistas, pero decidió no presentarse siguiendo las recomendaciones de sus abogados, según explicó Apolo. Este documento legal, cuyo objetivo explícito era remover a ‘Cri Cri’ como apoderado de una de las empresas más importantes del futbolista, se interpreta por su familia como el verdadero detonante del posterior escándalo judicial.

