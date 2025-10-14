Ricky Trevitazo sorprendió al anunciar que devolvió oficialmente el nombre de Skándalo a su creador y productor original, Roly Ortiz, dejando atrás cualquier diferencia que existía entre ellos.

“El año pasado habíamos quedado con Roly que después del aniversario de los 35 años de Skándalo, le devolveríamos el nombre y aquí estoy cumpliendo como caballero la palabra empeñada”, declaró Trevitazzo.

El artista explicó que las tensiones que surgieron en torno al uso del nombre fueron producto de un malentendido: “En su momento se malentendieron las cosas, en ningún momento hubo intención de apropiarme del nombre, solo de protegerlo”, aclaró.

Con esta declaración, Ricky buscó cerrar un capítulo de conflictos legales y emocionales que habían empañado la historia de la icónica agrupación de tecnocumbia.

Por su parte, Roly Ortiz se mostró conmovido por el gesto y reconoció que su estado de salud influyó en algunos comentarios pasados: “Los he visto crecer, hemos vivido muchas cosas y por mi enfermedad dije cosas que no estuvieron bien”, expresó emocionado.

Fuente: Trome

